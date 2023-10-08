حكومة السوداني تدعم عمليات ” طوفان الأقصى” لحركة الحماس

حكومة السوداني تدعم عمليات ” طوفان الأقصى” لحركة الحماس
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الحكومة العراقية، الاحد، موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وفيما حذرت من استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية، دعت جامعة الدول العربية إلى الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة هناك.وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان : إن “العراق يؤكد موقفه الثابت، شعباً وحكومة، تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأنّ الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن يُنتج سلاماً مستداماً”.وأضاف، أن “العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم، هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني، التي لم تلتزم يوماً بالقرارات الدولية والأممية، لهذا ندعو المجتمع الدوليّ أنْ يتحرك لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي مازال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصريّ والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الإنسانية”.وحذر العوادي، من “استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية؛ لأنه سينعكس على استقرار المنطقة، داعياً جامعة الدول العربية إلى الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية”.وأعلنت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم، بدء عملية “طوفان الاقصى” ضد العدو الصهيوني، فيما اسفرت ضربتها الأولى في سقوط أكثر من 800 قتيل وجريح صهيوني في غلاف غزة فضلا عن اسر عشرات الجنود الإسرائيليين.

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