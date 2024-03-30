حكومة السوداني تصدر لأمريكا(121.985) مليون برميل نفط في العام الماضي والشهر الأول من 2024

حكومة السوداني تصدر لأمريكا(121.985) مليون برميل نفط في العام الماضي والشهر الأول من 2024
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، إن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر كانون الثاني بلغت 6.722 ملايين برميل منخفضة بـ200 ألف برميل عما سجلته في شهر كانون الاول من العام الماضي الذي بلغت فيه 6.922 ملايين برميل،وأضافت أن العراق صدّر من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا خلال العام الماضي نحو 115.263 مليون برميل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *