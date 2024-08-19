حكومة السوداني تعلن التزامها بأمر خامئني باستمرار تزويد لبنان بالنفط العراقي “مجاناً”

حكومة السوداني تعلن التزامها بأمر خامئني باستمرار تزويد لبنان بالنفط العراقي “مجاناً”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الإطارية ، باسم العوادي، اليوم الاثنين، ما يشاع عن توقف العراق من تزويد لبنان بالوقود، فيما أشار إلى أن التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن. وقال العوادي ، إن “العراق ملتزم بتوجيهات الإمام خامئني بتزويد لبنان بالفيول العراقي مجانا لدعم محور المقاومة بزعامة حزب الله اللبناني  .وأكد ان “الشحنة الجديدة ستحمل خلال الأيام القادمة”. يذكر ان الحكومة اللبنانية رفضت تسديد دينها للعراق مقابل  الفيول  والبالغ ملياري دولار ، وجاء الرفض  بالتنسيق بين حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالتنسيق مع الجانب الإيراني الذي اوعز الى حكومته الاطارية في العراق باستمرار تزويد لبنان بالنفط مجانا وإيران ترفض تزويد لبنان من نفطها لأنها تقول هذا ملك الشعب . 

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