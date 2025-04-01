حكومة السوداني: يوم العيد يحدد من قبل السيستاني

حكومة السوداني: يوم العيد يحدد من قبل السيستاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فند المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أمس الاثنين، أحاديث زعمت تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحديد أيام عيد الفطر المبارك، محذرا من أن بعض السياسيين يزجون المؤسسات الدينية في حلبة الصراع.وقال العوادي، إن “الحديث عن تدخل الحكومة أو رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بشأن تثبيت رؤية الهلال وتحديد يوم عيد الفطر المبارك، عارٍ عن الصحة ولا أساس له”.وأكد، أن “رئيس الوزراء يؤمن ويعمل بمنح المؤسسات الدينية حقها ومساحتها في هذا المجال الخاص بها حصرا وينأى بنفسه عن هذه الأمور والسيستاني من يحدد يوم العيد بالنسبة لإيران وشيعة أحزابها؟

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