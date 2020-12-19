حكومة الكاتمي الشيعية !؟

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الكاظمي يلتقي أردوغان
نائب:النسخة المسربة لموازنة 2021 غير رسمية والعجز في الموازنة أكثر من 58 ترليون دينار
تحالف سائرون:البرلمان سيصوت على قانون تمويل الانتخابات ولكن وفق شروط
نائب:300 ألف موظف كردي فضائي يتقاضون الرواتب!
المالية النيابية:البرلمان سيصوت على تمويل 133 مليار دينار لحساب مفوضية الانتخابات
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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