حكومة الكاظمي:إيران ليس لها علاقة باللغم البحري لإستهداف الموانىء العراقية !

حكومة الكاظمي:إيران ليس لها علاقة باللغم البحري لإستهداف الموانىء العراقية !
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف معاون مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية، علي قيس، اليوم السبت، عن الرواية الرسمية بخصوص ’’السفنية الملغومة’’ في المياه الاقليمية.وقال علي قيس، في بيان رسمي، ان “الباخرة لم تكن قادمة من مكان ما، وانما هي موجودة (راسية) منذ شهر العاشر من عام 2020”.ولفت “كما وتعتبر السفينة خزان عائم للمشروع الذي نعمل عليه حاليا نحن وشركة النفط الوطنية سومو،  حيث تنقل لها الكميات المصدرة من المصافي من مساء الامس الى اليوم ونحن على تواصل دائم مع ناقلاتنا القريبة من المنطقة (السفينة الملغومة) وعلى استعداد للتعاون مع الطواقم البحرية الموجودة”.وبين ان “موضوع المعالجات (معالجة اللغم) هو موضوع امني بحت”، مشيرا الى ان “القوات الامنية بعد تفكيكها اللغم ستقوم باصدار تقريرها يبين الخروقات خصوصا وان الباخرة (الملغومة) موجودة في نطقة نسميها منطقة المغطاس ضمن المياه الاقليمية قرب منطقة تسمة البوية 5”.وتابع قائلا “الباخرة لم تكن قادمة الى الموانئ بل هي موجودة اصلا.. وتفاجأت بأن بعض وسائل الاعلام التي روجت بأن تلك الناقلة كانت قادمة للعراق وهي محاولة لتفجير الميناء”.وبين ان “السفينة ليست قريبة على الميناء، ومنذ البارحة اخلينا بعض طواقمنا المتواجدين في ناقلات قريبة من موقع الحدث بينما لا تزال المعالجات متواصلة لحد الان”.واضاف “وزير النفط وجهات عليا بالحكومة العراقية تولي الموضوع الاهتمام منذ ليلة الامس”، مؤكدا ان  “الناقلة غير موجودة قرب الميناء كما انها ليست قادمة  من إيران ومعدة لتفجير الميناء بل هي متواجدة هناك في المياه الاقليمية والفرق تواصل معالجة الموضوع وفق الخطط المرسومة”.

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