حكومة الكاظمي:زيارة” أبو جهاد الهاشمي لإيران لمناقشة السلاح المنفلت”!

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أحزاب الخيانة والفساد توافق على عودة مجالس المحافظات في الانتخابات القادمة
صالح وبلاسخارت يؤكدان على تأمين حماية مقرات البعثات
حزب بارزاني:نيجيرفان سيزور بغداد في الاسبوع الأول من الشهر المقبل
التيار الصدري:سنحصل على 100 مقعد نيابي في الانتخابات القادمة!
بالوثيقة..طلب استجواب وزير المالية في البرلمان
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انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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