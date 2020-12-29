حكومة الكاظمي:زيارة” أبو جهاد الهاشمي لإيران لمناقشة السلاح المنفلت”!

حكومة الكاظمي:زيارة” أبو جهاد الهاشمي لإيران لمناقشة السلاح المنفلت”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، زيارة وفد حكومي عراقي الى ايران، مبينا أن الوفد المرسل من الحكومة إلى إيران ناقش الوضع الأمني.وقال ناظم في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع) ، إن “الوفد المرسل من الحكومة إلى إيران ناقش الوضع الأمني الذي تتعرض له البلاد”.وأضاف أن “هناك سلاحاً منفلتاً بحاجة ليس فقط إلى مفاوضات ونقاشات داخلية بل هناك قوى إقليمية حاضرة في العراق وبالتالي يجب التفاهم في هذه المسألة”.وكانت إيران أعلنت في وقت سابق عن وصول وفد حكومي عراقي برئاسة “أبو جهاد الهاشمي” مدير مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الى طهران حاملا رسالة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى القيادة الإيرانية.

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