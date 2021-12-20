حكومة الكاظمي ترسل (200) مليار دينار إلى الإقليم خلافا لقانون الموازنة

حكومة الكاظمي ترسل (200) مليار دينار إلى الإقليم خلافا لقانون الموازنة
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، الاثنين، وصول 200 مليار دينار عراقي، إلى حسابها البنكي، لغرض تمويل رواتب موظفي الإقليم.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن “في الساعة 12 ونصف من ظهر اليوم الاثنين، وصل مبلغ قدره 200 مليار دينار عراقي،  من بغداد إلى إقليم كردستان، بحسب الاتفاق”.وأودع فرع البنك المركزي العراقي في أربيل ، المبلغ في الحساب المصرفي لوزارة المالية والإقتصاد الكردستانية، من أجل تمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام.يذكر ان إرسال المبلغ الشهري للإقليم هو خلافا لقانون الموازنة  لعدم التزام حكومة البارزاني بارسال 50% من إيرادات الإقليم الداخلية عبر منافذها وضرائبها وكذلك إيرادات 250 الف برميل نفط يوميا إلى الخزينة الاتحادية .

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