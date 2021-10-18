حكومة الكاظمي تصرّ على جعل “زر” إطفاء وتشغيل الكهرباء العراقية بيد إيران الإرهاب

حكومة الكاظمي تصرّ على جعل “زر” إطفاء وتشغيل الكهرباء العراقية بيد إيران الإرهاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، عن إتفاق على تخصيص محطات توليدية للطاقة بإيران مهمتها انتاج وتصدير الكهرباء للعراق.مباحثات عراقية مع الجمهورية الاسلامية في ايران حول الطاقة الكهربائية وإستقرار دعم المحطات التوليدية العراقية بإمدادات الغاز الإيراني .وذكر بيان للوزارة، أن “المكلف بمهام وزير الكهرباء عادل كريم استقبل في مكتبه بمقر الوزارة سفير جمهورية ايران الاسلامية في العراق في زيارة إستهدفت دعم العراق بالطاقة الكهربائية لسد الطلب المتزايد على المنظومة الوطنية”.وأضاف البيان، أن “اللقاء جرى خلاله بحث تطورات الوضع الإنتاجي الحالي في العراق و العلاقات بين البلدين الصديقين ، و أبدى السفير استعداد بلاده للتعاون الثنائي في مجال التوليد الكهربائي ، وسد الثغرة الحاصلة بين العرض والطلب المحلي من خلال إيجاد الحلول البديلة الناجحة”.وكشف السفير الإيراني، عن “اتفاق مبدئي على تخصيص محطات توليدية للطاقة الكهربائية داخل الاراضي الايرانية مهمتها انتاج وتصدير الكهرباء للعراق حصراً بمعزل تام عن المنظومة الكهربائية الإيرانية”.وبين، أن “هذا سيتطلب بدوره توقيع عقود واتفاقات، مع الأخذ بنظر الإعتبار ضرورة عقد مفاوضات أولية حول الأسعار التي يجب ان تصب في مصلحة الطرفين ، وستكون جميعها عوامل مساعدة تعمل على تعزيز الثقة والتعاون بين البلدين”.من جانبه، اعرب المكلف بمهام وزير الكهرباء، عن “استعداد العراق في توقيع عقد مماثل ولمدة خمس سنوات فقط وذلك لإمتلاك العراق خططاً إنتاجية تطويرية قصيرة ، متوسطة وطويلة الأمد تعتمد في حيثياتها على مشاريع الطاقات النظيفة والربط الكهربائي مع دول الجوار”.واشار إلى “رغبة الوزارة الدائمة في تعزيز و تطوير واقع الطاقة العراقي من خلال استمرارية التعاون و الدعم بامدادات الغاز الايراني من خلال الاتفاقيات الستراتيجية والتي تعد ضروريةً لادامة حيوية محطاتنا التوليدية”

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