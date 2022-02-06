حكومة الكاظمي تعمل لصالح المشروع الإيراني من خلال عودة مباحثاتها مع السعودية

حكومة الكاظمي تعمل لصالح المشروع الإيراني من خلال عودة مباحثاتها مع السعودية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، يوم الاحد، ان بغداد ستبذل كل جهودها وتستثمر علاقاتها لعقد جولة مباحثات جديدة بين المسؤولين الإيرانيين والسعوديين وعودة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها.وذكر الخارجية العراقية في بيان ، ان الوزير فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات السعوديّة الإيرانيّة، كما تم تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص.وأشار حسين الى أنَّ الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض.واوضح البيان ان الجانبين ناقشا العلاقات الثنائيَّة والتعاون والتنسيق المُشترَك في مجال دعم مرشحي الجانبين في المنظمات الدوليَّة.وفي إطار آخر تم بحث الوضع المتوتر في الخليج وضرورة إيجاد سُبُل لإبعاد الخطر عن المنطقة وخلق حالة استقرار وأمان، بحسب البيان.

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