حكومة الكاظمي تنفي إبرامها إتفاقاً مع مصر النفط مقابل الاعمار

حكومة الكاظمي تنفي إبرامها إتفاقاً مع مصر النفط مقابل الاعمار
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إبرامها اتفاقاً يقضي بمقايضة النفط مقابل الإعمار مع نظيرتها المصرية.وقال المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، “ننفي توقيع الحكومة اتفاقاً مع مصر تحت بند النفط مقابل الإعمار”، مبيناً أن “توقيع بروتكولات التفاهم مع مصر نتاج لمقررات القمة الثلاثية“.وأضاف ملا طلال، أن “الشركات المصرية ستنفذ مشاريع مهمة في البلاد“. ووقّعت الحكومة العراقية في 31 تشرين الاول الماضي، خمس عشرة مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع نظريتها المصرية، في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

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