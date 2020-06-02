حكومة المحاصصة لاتنفع العراقيين

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التميمي:174 ألف عقار عائد للدولة تم تزويره لصالح الأحزاب!!
النزاهة النيابية:10 مليارات دولار سنوياً تذهب إلى جيوب زعماء الميليشيات!!
صبري:حكومة الإقليم وافقت على تسوية نهائية وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي
تقرير بريطاني:الحوار الأمريكي العراقي سيكون سياسيا اقتصاديا عسكريا
التميمي:أموال نافذة بيع العملة توزع على أربع جهات فاسدة وإرهابية
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
بتوجيه إيراني عمائم الشيعة في العراق يحرضون المتخلفين بزيارة القبور لقتلهم بالكورونا!
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