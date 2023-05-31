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مجلس الوزراء يوافق على تعيين (96) طيارا على ملاك الخطوط الجوية العراقية
وزارة النفط تعلن عن افتتاح المرحلة الأولى من تسييل الغاز السائل الطبيعي
حزب كردي:قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم “انتصارا للشعب الكردي”
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
رشيد:لاتوجد خلافات بين بغداد وأربيل وعلى إيران وتركيا احترام العراق في حقه المائي
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وزارة النفط تعلن عن افتتاح المرحلة الأولى من تسييل الغاز السائل الطبيعي
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
رشيد:لاتوجد خلافات بين بغداد وأربيل وعلى إيران وتركيا احترام العراق في حقه المائي
حكومة النجف تمنح إجازة استثمار لإنشاء مصفاة نفطية لإنتاج البنزين العادي والمحسن
حكومة الإقليم سرقت رواتب موظفيها وتطالب المركز بصرف1.2 تريليون دينار لصرفها!!
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تعرف على جدول ترتيب الأندية العراقية بعد نهاية الدوري الممتاز 31
شنيشل:طموحنا الفوز في بطولة غرب آسيا لكرة القدم
منتخب الشباب العراقي يغادر بطولة كأس العالم للشباب بكرة القدم
المدرب كلوب:لن اسمح لمحمد صلاح بمغادرة الفريق
وزارة الشباب والرياضة:تشكيل لجنة عليا للتحضير لإقامة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما
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حكومة الإقليم سرقت رواتب موظفيها وتطالب المركز بصرف1.2 تريليون دينار لصرفها!!
نائب:فساد بقيمة ستة مليارات و500 مليون دولار جراء فشل بناء وتشغيل مصفى كربلاء النفطي
المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية استمرار عمل برلمان إقليم كردستان
وزير الكهرباء:مفتاح التشغيل والاطفاء ما زال بيد إيران
عمار يدعو دول المنطقة للاستفادة من تجربة الحكم الإسلامي في العراق الخالية من الفشل والفساد والتبعية!!
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