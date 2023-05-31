حكومة النجف تمنح إجازة استثمار لإنشاء مصفاة نفطية لإنتاج البنزين العادي والمحسن

حكومة النجف تمنح إجازة استثمار لإنشاء مصفاة نفطية لإنتاج البنزين العادي والمحسن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- منحت هيئة استثمار النجف، إجازة استثمارية لإنشاء مصفاة نفطية لإنتاج البنزين العادي والمحسن، فيما تفتتح المحافظة خلال الشهرين المقبلين مصفاة نفط استثمارية، والتي يتأمل أن يغطي إنتاجها من مادتي الكاز وزيت السيارات حاجة النجف والمحافظات المجاورة.وقال رئيس الهيئة ضرغام كيكو، إنّ “الهيئة منحت إجازة استثمارية لإنشاء مصفاة نفطية والتي ستنتج مادتي البنزين العادي والمحسن، بما يسهم بسد جزء مهم وكبير من الحاجة المحلية على المادتين لاسيما المحسن منها”. وأضاف أن “المحافظة ستفتتح في السياق ذاته خلال الشهرين المقبلين، مصفاة نفط استثمارية، سيغطي إنتاجها من مادتي الكازولين وزيت السيارات، حاجة النجف والمحافظات المجاورة، كما ستنتج ايضاً مادة الاسفلت بواقع 2400 طن يومياً لمرحلتها الأولى، ستتضاعف لتصل إلى تسعة آلاف طن يومياً، ما يغطي حاجة المحافظة بالكامل منها”.وتابع كيكو أنَّ “المشروع الذي وصلت نسب انجازه إلى 95 بالمئة وبكلفة 120 مليون دولار على مساحة 100 دونم، سيحقق نقلة نوعية في المشاريع الصناعية الاستثمارية كونه سيحقق التكامل بانتاج المشتقات النفطية، كما انه سيوفر 800 فرصة عمل في المجال الصناعي”.

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