حكومة بايدن تعلن عن فتح باب الحوار مع إيران الإرهاب

حكومة بايدن تعلن عن فتح باب الحوار مع إيران الإرهاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن الخميس، عن تغيير شامل للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، تتضمن “مراجعة” للدعم العسكري لدول الخليج واستئناف الحوار مع إيران “سيستغرق بعض الوقت”.ويبدو مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، الذي سحب دونالد ترامب منه واشنطن سيكون واحدة من أكثر الأولويات إلحاحا على الساحة الدولية. لكن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن وبعد يوم على توليه منصبه، خفف من الاندفاع.وقال في أول مؤتمر صحافي له إن “الرئيس بايدن أوضح أنه إذا أوفت إيران مجددا بكل التزاماتها” باتفاق 2015 “فإن الولايات المتحدة ستفعل الأمر نفسه”. وأضاف أن إيران “توقفت عن الوفاء بالتزاماتها على جبهات عدة. سيستغرق الأمر بعض الوقت إذا اتخذت هذا القرار، للعودة إلى المسار الصحيح، وسيستغرق الأمر وقتا حتى نتمكن من تقييم ما إذا كانت تفي بالتزاماتها. ما زلنا بعيدين جدا عن ذلك. هذا أقل ما يمكن قوله”.لكن المفاوضات ستكون شاقة على الأرجح لأن إيران تطلب العكس، وتريد أن تقوم  واشنطن بالخطوة الأولى عبر رفع العقوبات الأميركية قبل أي شيء آخر.  أنتوني بلينكن الطريقة التي ينوي فيها حل هذه المشكلة. وقد التقى الأربعاء نظراءه الفرنسي والبريطاني والألماني المتمسكين جدا بالاتفاق الإيراني. وتأتي تصريحات بلينكن بينما دعت روسيا وإيران الثلاثاء الولايات المتحدة إلى انقاذ الاتفاق النووي لتحترم إيران التزاماتها.

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