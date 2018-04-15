حكومة كردستان:الضربات العسكرية الأمريكية تهدد أمن المنطقة

حكومة كردستان:الضربات العسكرية الأمريكية تهدد أمن المنطقة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اعربت حكومة اقليم كردستان، اليوم، عن امتعاضها من الهجمات الامريكية على مواقع عسكرية سورية.وقال سفين دزيي المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان على هامش مشاركته بمراسيم الذكرى الـ 30 لكارثة الانفال بمدينة اربيل، ان “حملات الانفال جريمة لاتغتفر وتبقى عالقة في ذاكرة شعب كردستان”.واضاف، ان “حكومة الاقليم ستبذل قصارى جهودها من اجل اعادة رفات المؤنفلين والمضي بخدمة عوائلهم”.واكد ان الضربات الامريكية على سوريا تهدد استقرار المنطقة، داعيا الى حل المشاكل بالحوار بين الولايات المتحدة وروسيا، لان اوضاع شعب سوريا ودول اخرى متدهورة”.

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