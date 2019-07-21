حكومة كردستان:تعيين هورامي مساعداً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة

حكومة كردستان:تعيين هورامي مساعداً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- اعلن مجلس وزراء اقليم كردستان، اليوم الاحد، عن تعيين اشتي هورامي مساعداً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة.ووفقا لأمر صادر عن مكتب رئيس وزراء الإقليم، فأنه “تقرر تعيين (عبدالله عبدالرحمن عبدالله) وشهرته (آشتي هورامي) بتولي منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة”.وحدد الأمر صلاحيات مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، بـ “متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وسياسات حكومة إقليم كوردستان – العراق في قطاع النفط والغاز، بموجب المادة (سادساً) من قانون نفط وغاز إقليم كوردستان – العراق، ذي الرقم (22) للعام 2007، وبالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وتقديم توصيات لرئيس مجلس الوزراء في مجال الطاقة، والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال الطاقة في حكومة إقليم كوردستان – العراق، وإنجاز المهام الخاصة التي يكلف بها من قبل رئيس مجلس الوزراء، في قطاع الطاقة، وحضور اجتماعات المجلس الإقليمي للنفط والغاز بموجب المادة (رابعاً) من قانون نفط وغاز إقليم كوردستان – العراق، ذي الرقم (22) للعام 2007، وصياغة جداول أعمال الاجتماعات”.

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