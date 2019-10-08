حكومة كردستان تباشر بتوزيع الرواتب على البيشمركة والموظفين

حكومة كردستان تباشر بتوزيع الرواتب على البيشمركة والموظفين
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أربيل/شبكة أخبار العراق- بدأت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019) بتوزيع رواتب الموظفين والبيشمركة داخل الإقليم.وقال مصدر حكومي بالإقليم، إنه “بسبب الأحداث الأخيرة وحظر التجوال، فقد تأخر إرسال المبالغ المخصصة من بغداد إلى الإقليم ولذلك تأخرت وزارة المالية عن التوزيع الذي كان من المفترض ان يتم يوم الأحد الماضي”.وأضاف، أن “وزارة المالية أرسلت يوم أمس مبلغ 454 مليار دينار وأودعتها في حسابات البنك المركزي فرع أربيل وباشرت حكومة الإقليم اليوم بالتوزيع وكانت وزارة البيشمركة أولى الوزارات التي استلمت رواتبها”.وشهدت العاصمة بغداد إلى جانب محافظات أخرى، في الأيام السبعة الماضية، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد والنفوذ الايراني، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 150 متظاهر وإصابة الآلاف.

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