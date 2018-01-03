حكومة كردستان ترحب بالحوار مع بغداد

حكومة كردستان ترحب بالحوار مع بغداد
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي اليوم الاربعاء، عن ترحيب حكومة الاقليم لاي خطوة ايجابية للبدء بالحوار لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد وفق الدستور العراقي.وقال دزيي في بيان صحفي له اليوم: ان مجلس وزراء اقليم كردستان اكد في آخر اجتماع له على موقفه بانه ومن اجل حلحلة كافة المشاكل على أساس الدستور العراقي مستعد ان يجري الحوار مع الحكومة الاتحادية.واضاف ان حكومة اقليم كردستان ترحب باية خطوة ستهيء الطريق للحوار بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.واعلن دزئي ترحيب حكومة كردستان بالمؤشرات والخطوات التي ظهرت الاسبوع الماضي في بغداد “وقرأنا منها نوعا من النية الصادقة مثل زيارة وفد من الحكومة العراقية لاقليم كردستان وطلب تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول المنافذ الحدودية وطلب قائمتي رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في اقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية بغية ارسال رواتبهم”.وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان توتراً كبيراً بعد اجراء الاخير استفتاء على الانفصال في الـ25 من أيلول الماضي ما دفع رئيس الحكومة حيدر العبادي الى فرض اجراءات عدة بينها ايقاف الرحلات الدولية في مطاري اربيل والسليمانية ومطالبة الاقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *