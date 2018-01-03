حكومة كردستان ترحب بالحوار مع بغداد

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خيلاني:الحكومة قطعت مخصصات النواب من الشهر الماضي
ائتلاف المالكي:نرفض المساعدة”الخليجية”لإعمار المدن العراقية!
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المالكي: سندافع عن خامئني وسليماني والحكومة الإيرانية حتى “الشهادة”!!
حزب الدعوة:نرفض المصالحة مع رموز النظام السابق وتدخل الأمم المتحدة في ذلك
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ائتلاف المالكي:نرفض المساعدة”الخليجية”لإعمار المدن العراقية!
العبادي يدعو الإقليم بعدم هدر المال العام ويعلن عن الخطة الوطنية لإعمار العراق
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الاستثمار النيابية:اعتراضات كبيرة ضد موازنة 2018
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