حكومة كردستان تعتزم تقليل رواتب وامتيازات المسؤولين

أربيل/شبكة أخبار العراق- تعتزم حكومة إقليم كردستان، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، عقد اجتماع في مدينة أربيل لبحث قانون الاصلاح والتقاعد وتقليص رواتب وامتيازات المسؤولين.

وقال مصدر مطلع ، إن “مجلس وزراء الإقليم سيعقد اليوم اجتماعاً في أربيل لبحث التصويت على قانون الاصلاح والتقاعد وإرساله إلى برلمان الإقليم للتصويت عليه”.

وأضاف أن “القانون الجديد سيشمل تقليص امتيازات المسؤولين وتقليل رواتب المسؤولين السابقين الذين أحيلوا إلى التقاعد”.

وأوضح المصدر أن “قانون التقاعد الجديد سيوفر سيولة مالية للإقليم، ضمن الخطة التي أعلن عنها رئيس الحكومة مسرور بارزاني”.