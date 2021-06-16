حكومة كردستان تقرر بناء 9 سدود استراتيجية لتقطع المياه عن باقي مناطق العراق

حكومة كردستان تقرر بناء 9 سدود استراتيجية لتقطع المياه عن باقي مناطق العراق
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أربيل /شبكة أخبار العراق- أعلنت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كردستان بيكرد طالباني، تلقي عروض من شركات لبناء 9 سدود استراتيجية في كردستان. وذكرت طالباني في بيان ، أن “60 شركة محلية ودولية استجابت للدعوة الرسمية لوزارة الزراعة والموارد المائية التابعة لحكومة إقليم كردستان وأرسلت مقترحات للمشاركة في بناء السدود الاستراتيجية التسعة المعلن عنها وفقا للتعليمات ونظام تعادل القوة الشرائية”.وأضافت، “بعد مناقشة ودراسة طلب الشركة، قررنا من خلال فريق مشترك من الوزارتين تحديد خصائص السدود والمعايير الفنية والمالية ومبادئ العمل المشترك بين الشركات والحكومة، والإعلان عنها رسميا وتسريع عملية تدقيق قدرة الشركات على بناء السدود ومشاريع الري في إقليم كردستان”.وافاد مصدر سياسي ان هذه السدود ستكون ورقة ضاغطة على بغداد وقطع المياه عن باقي مناطق العراق امام فساد وخيانة غمان الشيعة والسنة والتركمان.

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