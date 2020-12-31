حكومة مسرور ترفض تسليم الحكومة الاتحادية ما بذمتها من مستحقات مالية

حكومة مسرور ترفض تسليم الحكومة الاتحادية ما بذمتها من مستحقات مالية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- اعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، الخميس، عن أمله بتطبيق الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد بخصوص موازنة 2021.وقال البارزاني في بيان ، إن “إقليم كوردستان والعالم بأسره قد واجها عاماً عصيباً في ظل تفشي وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية الشاقّة وامتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان، مما خلق أزمة مالية ووضعاً صعباً شكل بدوره عبئاً مالياً ثقيلاً على مواطنينا الأعزاء في إقليم كوردستان”.وأضاف، أنه “ومع توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية إزاء مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فإننا نأمل أن يتم تطبيق الاتفاق بحذافيره، ونرجو من الأطراف السياسية في العراق، ومن الآن فصاعداً، عدم القبول باستخدام مستحقات إقليم كوردستان وحقوقه كورقة ضغط سياسية ضد شعب كوردستان الذي لا تزال حقوقه مهضومة، مؤكدين في الوقت نفسه بأننا لن نتنازل مطلقاً عن حقوقنا الدستورية”.وتابع، أن “شعب كوردستان صاحب قضية قومية ووطنية، وقد قدم التضحيات الجسام في هذا السبيل، وإن الكيان الذي ينعم به إقليم كوردستان جاء نتيجة لهذا النضال والكفاح، وهو ثمرة مئات الآلاف من الشهداء، ويتحتم علينا جميعاً الحفاظ عليه وحمايته، فكرامة ورفعة رأس شعب كوردستان مرهونة بوجودنا وبقوة هويتنا الوطنية والقومية واحترام حقوقنا الدستورية”.ودعا البارزاني “الجهات والقوى السياسية كافة وشعبنا الأبي في إقليم كوردستان، أن ينحّوا خلافاتهم واختلافاتهم جانباً للذود عن أرض إقليم كوردستان وكيانه الفيدرالي (الاتحادي) ومنجزاته بصف واحد، وبالهمة ذاتها نجابه كل التحديات والتهديدات وندافع عن حقوقنا العادلة والدستورية”.

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