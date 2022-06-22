حل مجلس الأمة الكويتي

حل مجلس الأمة الكويتي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم الأربعاء، عبر التلفزيون الرسمي، حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور.وقال ولي العهد في خطاب سبقه خطاب لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يبارك فيه قرارات ولي العهد، “لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله”.وقال ولي العهد الكويتي ““قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته والاحتكام إلى الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية”.

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