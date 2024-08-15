حماس:لن نقبل مزيداً من التلاعب الإسرائيلي في وقف إطلاق النار

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المالكي يجدد اسطوانته المشروخة بإجراء الانتخابات المبكرة
نائب إطاري:زعماء الإطار رفضوا تعديل النظام الداخلي للبرلمان
خبير اقتصادي:(106.431)مليار دولار قيمة استيرادات العراق خلال 2023 والفصل الأول من 2024
مصدر سياسي:رسالة خليجية أبلغت بغداد بإيقاف دعم إيران لميليشياتها في المنطقة
السفير البريطاني:لا اشجع أحد على زيارة العراق بوجود ميليشيا الحشد الشعبي
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خبير اقتصادي:(106.431)مليار دولار قيمة استيرادات العراق خلال 2023 والفصل الأول من 2024
السوداني يطلق أربعة مشاريع صناعية في كربلاء
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً
سوالف إطارية..السوداني:س”نرفد” إنتاجية الطاقة الكهربائية لمستوى (10) آلاف ميغاواط
المستشار المالي للسوداني:(9) مليارات دولار الديون الخارجية الواجبة السداد
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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لاستمرار سرقة المال العام (22) مديراً لبلدية الناصرية خلال أقل من (5)سنوات!
دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!
مصدر أمني:إدخال أطنان من المخدرات الإيرانية للعراق في الزيارة الأربعينية
نائب:محافظ البنك المركزي ” خائن”
حراك نيابي لاستجواب الإطاري وزير الكهرباء لسرقته المال العام
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