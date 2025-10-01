حماس تدرس خطة ترامب للسلام في غزة وموافقتها تعلن بعد أربعة أيام

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، أن أمام حماس “ثلاثة أو أربعة أيام” للرد على خطته بشأن غزة التي تنص خصوصاً على وقف فوري للعمليات العسكرية.وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: “سنمنح نحو ثلاثة أو أربعة أيام.. كل الدول العربية موافقة، والدول الإسلامية موافقة وإسرائيل موافقة. لا ننتظر سوى حماس. وحماس قد تقبل وقد لا تقبل. وإذا لم تقبل، فإن الأمر سينتهي بشكل محزن للغاية”.وبدأت “حماس” الثلاثاء دراسة خطة دونالد ترامب بشأن غزة، بينما صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي أيد الخطة بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء القطاع.وتدعو الخطة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لدى حماس في غضون 72 ساعة ونزع سلاح الحركة وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع يليه تشكيل مجلس سلام يترأسه ترامب نفسه.وتسلمت “حماس” الخطة المكونة من 20 بنداً الاثنين.وقالت مصادر إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد “التقيا مفاوضي حماس وسلموهم خطة العشرين نقطة. وقال مفاوضو حماس إنهم سيدرسون الخطة بحسن نية ويردون عليها”.والثلاثاء، قال مسؤول مقرب من حماس إن الحركة بدأت بدراستها.وأضاف “تبدأ اليوم في سلسلة المشاورات في أطرها القيادية السياسية والعسكرية داخل فلسطين وفي الخارج وستقدم الحركة رداً وطنياً يمثل الحركة وفصائل المقاومة” مشيراً إلى أن المشاورات “قد تحتاج إلى عدة أيام”.

