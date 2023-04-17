حمدوك:لا بديل عن الحوار في السودان

حمدوك:لا بديل عن الحوار في السودان
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق، أنّ السودان يمر بظرف عصيب ووضع كارثي جراء الحرب الراهنة التي تقضي على الأخضر واليابس، فيما دعت الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي الطرفين المتحاربين لوقف القتال والعودة للحوار.ودعا حمدوك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أبوظبي للحديث حول الأزمة الحالية والوضع الإنساني الراهن في السودان، قيادة الجيش والدعم السريع إلى الوقف الفوري لهذه الحرب لأن «المنتصر فيها خاسر»، كما طالب المجتمع الدولي بمساعدة السودان في هذه المحنة العصيبة.وطالب حمدوك جميع الأطراف السودانية بوقف الحرب والعودة إلى مسار الانتقال المتفق عليه، وتفادي الانزلاق للحرب الأهلية، داعياً لوقف فوري لإطلاق النار والعمل على إعلان هدنة تسمح بخلق ممرات آمنة للمواطنين، مشيراً إلى أنه لا بديل عن تفاوض يفضي إلى اتفاق بمشاركة الجميع. وطالب بوقف أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني. وأكد إمكانية العمل المشترك والحوار «السوداني السوداني» لتحقيق الحلول المستدامة، متمنياً أن لا تخرج الأمور عن السيطرة حيث مازالت هناك إمكانية لإعطاء الحل السلمي فرصة.وقال حمدوك: إنه تواصل مع قيادة الجيش والدعم السريع قبل اندلاع الحرب وطلب منهم تغليب لغة الحوار، مشيراً إلى أن الطرفين أكدا أن العنف ليس خياراً بالنسبة لهما، ولكن اليوم وبعد اندلاع الحرب توجد صعوبة في التواصل مع القيادات، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في التواصل.ودعا قيادة الجيش والدعم السريع للجلوس على طاولة المفاوضات، كما دعا الدول العربية والأفريقية والمجتمع الدولي لمساندة السودان في هذه المحنة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *