“حمـــــــــــــــودي” :لولا إيران لضاع العراق!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- توجه رئیس المجلس الأعلی الإسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم الثلاثاء، بالشكر لدولة إيران لدورها في اسقاط النظام السابق، وحكومة صدام حسين، فيما أكد أن مستقبل العراق غير واضح دون الدعم الإيراني.جاء ذلك خلال استقباله من قبل مستشار قائد الثورة الايرانية للشؤون الدولیة،علي اکبر ولايتي، الیوم، واجتمع علي ولایتي مع حمودي الذي یزور ایران للمشارکة في مؤتمر طهران الدولي الأمني الثاني في العاصمه طهران. وتناول اللقاء بین المسؤولین القضایا الثنائیة وآخر التطورات علی الساحة العراقیة بالإضافة إلی المستجدات الإقلیمیة.وأشار ولایتي إلی أن “العلاقات التي تجمع بین إيران والعراق إستراتیجیة”، قائلا ان “الانتصارات للحشد الشعبي”دون ذكر الجيش العراقي” في مکافحة الإرهاب، التي تحققت بدعم من الحکومة الشرعیة العراقیة أدت إلی تطهیر هذا البلد من وجود الأجانب”.من جانبه، توجه “حمودي” بـ”الشکر للقیادة والحکومة والشعب الایراني بسبب دعمهم للعراق حکومة وشعبا في مکافحه الظلم وتحقیق الحریة “، مؤکدا أن “إيران تعتبر أول بلد اعترفت بالحکومة الجدیدة في العراق ووقفت إلی جانبها وإن لم یکن الدعم الایراني فانه کان من غیر الواضح ما هو مصیر العراق في المستقبل”.