حملة إيرانية لإقالة وزير الاتصالات العراقي

حملة إيرانية لإقالة وزير الاتصالات العراقي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية يوسف الكلابي، الخميس، جمع تواقيع نيابية لاقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي بسبب شموله بقانون اجتثاث البعث.وقال الكلابي في بيان، انه”اظهر شريط مصور وهو يستعرض على اعضاء مجلس النواب ورئاسة المجلس، طلبه المقدم إلى عبد المهدي بشأن شمول وزير الاتصالات بقانون اجتثاث البعث كونه كان يعمل بدرجة عضو فرقة في النظام السابق”.واضاف “وبحسب الفيديو الذي أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فأنه ارسل كتابا الى رئيس الوزراء يستفهم منه فيما لو كان وزير الاتصال مشمولا بقانون اجتثاث البعث ام لا، وبسبب تأخر مكتب رئيس الوزراء على الاجابة، قام بجمع تواقيع لأستجواب وزير الاتصالات تمهيدا لإقالته”.يذكر وجود حملة من أحزاب الحشد الشعبي بتوجيه إيراني لإقالة أفضل وزير في حكومة عبد المهدي هو وزير الاتصالات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *