حمودي:الحكومة القادمة لن تخرج عن إطار”المقاومة الإسلامية”!

حمودي:الحكومة القادمة لن تخرج عن إطار”المقاومة الإسلامية”!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، الاربعاء، بمكتبه الخاص رئيس تحالف فتح هادي العامري.وبحسب بيان لمكتب حمودي، فان الجانبين بحثا مخرجات الحوارات  وما آلت اليه القضايا المرفوعة امام انظار القضاء بشان الانتخابات.واضاف، انه خلال اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة استمرار الحوار من اجل ايجاد رؤية توافقية بتعاون جميع الاطراف لادارة البلد بعد ازمة الانتخابات وما آلت اليه من نتائج مطعون بها امام القضاء.وأشارا الى ان الاطار التنسيقى يعمل حاليا على بلورة رؤية استراتيجية مع الجانب الايراني لتشكيل حكومة توافقية لن تخرج عن اطار المقاومة الاسلامية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *