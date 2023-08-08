حمودي:المجلس الأعلى الإسلامي سيدخل الانتخابات في أكثر من قائمة تنفيذا لتوجيه الإمام المهدي!!!

حمودي:المجلس الأعلى الإسلامي سيدخل الانتخابات في أكثر من قائمة تنفيذا لتوجيه الإمام المهدي!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المنضوي في الإطار التنسيقي، الثلاثاء، سبب خوض الإطار الانتخابات المحلية المقبلة بأكثر من قائمة، فيما أكد أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات لإعادة الثقة بالعملية السياسية ومشروع المقاومة.وقال الإيراني الأصل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، إن ” لإمام المهدي خلال اجتماع مع خامئني مساء أمس ابلغه دخول المجلس الأعلى الإسلامي في أكثر من قائمة واحدة في الانتخابات، لذلك سيدخل في أكثر من قائمة ضمن الانتخابات”.وأضاف حمودي أن “التحالفات بين كتل الإطار موجودة، وهناك قائمتين مهمتين إضافة إلى قوائم أخرى”.وأكد، على “أهمية حماية مشروع المقاومة والمذهب الشيعي من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات”.

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