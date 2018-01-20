حمودي:المحكمة الاتحادية ستحدد موعد إجراء الانتخابات

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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس مجلس النواب، همام حمودي، اليوم السبت، عن مفاتحة البرلمان للمحكمة الاتحادية بشأن موعد إجراء الانتخابات.وقال حمودي خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم: “ارسلنا كتاب الى المحكمة الاتحادية بشأن موعد إجراء الانتخابات”.وأضاف، “المحكمة هي صاحبة القرار الفيصل في تأجيل الانتخابات او اجراءها”.وكشف رئيس البرلمان سليم الجبوري، اليوم السبت، عن ثلاثة مقترحات حول موعد الانتخابات التشريعية والمحلية، فيما اوعز بإجراء الاقتراع السري.وقال الجبوري خلال جلسة مجلس النواب، ان “هناك ثلاثة مقترحات حول قانون الانتخابات المحلية مقدمة من أعضاء مجلس النواب، موعزاً “بإجراء الاقتراع السري”.وأوضح الجبوري، ان “المقترح الأول هو ان يتم تحديد موعد الانتخابات من قبل المجلس، والثاني ان لا يتم مس موعد الانتخابات من قبل المجلس”، مشيراً الى ان “المقترح الثالث يتضمن اجراء الانتخابات في موعدها وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات”.وافاد مصدر برلماني، اليوم السبت، بأن جدول أعمال جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم، تضمن التصويت على موعد إجراء الانتخابات.وقال المصدر، إن “جدول اعمال اليوم يتضمن التصويت على تحديد موعد الانتخابات. والتصويت لم يسقط بالتصويت لان النصاب غير مكتمل”.ولفت الى أن “التحالف الوطني دعا جميع اعضاءه للحضور الى جلسة اليوم لرفض تأجيل موعد الانتخابات”.وأشار الى أنه “في حال لم يكن حضور كبير للتحالف الوطني، سوف نكسر النصاب القانوني”.