حمودي:لن نسمح لحكومة العبادي بالالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران الحبيبة!!

حمودي:لن نسمح لحكومة العبادي بالالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران الحبيبة!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، اليوم الاربعاء، الى عدم الالتزام بالعقوبات على إيران، فيما عدها تهديدا لاستقرار المنطقة.وقال حمودي في بيان، إن “حماقات الرئيس الامريكي دونالد ترامب طوال فترة حكمه فتحت جبهات خلافية كثيرة وخلقت مشاكل عميقة حتى مع حلفائه”، منوها ان “فرض الحصار على ايران هو جزء من مخططات كبرى لإثارة الفوضى في المنطقة وابتزاز ثرواتها”، فيما دعا لـ”ادانتها وعدم الالتزام بها”.وأضاف انه “على الحكومة العراقية ان لا تدخل طرفا في عقوبات ليست رسمية وتدخلنا بمعركة نخدم بها الكيان الاسرائيلي الظالم”، مشيرا الى ان “استقرار المنطقة يأتي بالتعاون مع الدول الموجودة واحترام مصالح شعوبها، وفرض مثل هذا الحظر على الشعوب البريئة قد يهدد استقرار المنطقة برمتها”.ودعا الحكومة الى “الطلب للإدارة الامريكية بعدم التزام العراق بتلك العقوبات ورفض اَي اثار سلبية تمس العراق، لاسيما وان بلدنا يمر بحالة استثنائية بسبب المواجهة المستمرة مع الارهاب و تحمله اثار هذه الحرب المدمرة لسنوات، سيما وان القرارات الظالمة واللامشروعة صدرت من دولة ولم تصدر من هيئة اممية رسمية”.

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