حمودي للسفير الروسي:العراق جزء من المحور الإيراني الصيني الروسي لمواجهة الغرب

حمودي للسفير الروسي:العراق جزء من المحور الإيراني الصيني الروسي لمواجهة الغرب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي الإيراني الأصل همام حمودي،الأربعاء، أن الإطار التنسيقي الذي يضمُّ قوى سياسية شيعية تسعى إلى تشكيل حكومة في العراق كاملة الصلاحيات ومقبولة تعد لانتخابات مبكرة في البلاد.جاء ذلك خلال لقائه ايلبروس كوتراشيف” السفير الروسي ببغداد، وبحثا التطورات السياسية، وسبل تعزيز الاستقرار وتجاوز الأزمات، وفقا لبيان صادر عن مكتب حمودي.وخلال اللقاء، أشار حمودي الى ان العراق جزء من المحور الايراني الصيني الروسي لمواجهة الغرب الأعداء  .كما بحث الطرفان التعاون الاقتصادي الروسي مع العراق، وتوسيع النشاط الاستثماري، وتداعيات الحرب في اوكرانيا، وفرص الاستقرار في الشرق الاوسط، وفقا للبيان.

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