حمودي للسوداني: عليك تنفيذ ما تطلبه إيران

حمودي للسوداني: عليك تنفيذ ما تطلبه إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، على دعم الحكومة الإيرانية وتنفيذ رغباتها ولا داعي لفتح ملف غلقها  للمياه عن العراق .وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن”الأخير استقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى  همام حمودي وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد”.وأضاف، أنه”جرى التأكيد على أهمية دعم الحكومة الإيرانية في كافة المجالات.

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