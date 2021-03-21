حمودي والمالكي يبحثان الملف الانتخابي

حمودي والمالكي يبحثان الملف الانتخابي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، ملف الانتخابات.وذكر بيان ، ان “همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي استقبل بمكتبه الخاص، رئيس الوزراء الاسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.واضاف ان “الجانبين استعراضا الاوضاع التي يمر بها البلد والتحديات التي تقف امام تحقيق طموحات الشعب العراقي في الاستقرار والازدهار، وسبل النهوض بالواقع، وملف الانتخابات القادمة”.وبين ان “هذا اللقاء يأتي استمرارا للحوارات لايجاد رؤية تنسيقية للانتخابات القادمة بما يحفظ استحقاقات الشعب العراقي ويضمن مسارات، بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها وخدمة المواطن”.

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