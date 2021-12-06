حمودي يؤكد على إخراج القوات الأمريكية من العراق

حمودي يؤكد على إخراج القوات الأمريكية من العراق
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شبكة أخبار العراق- استقبل همام حمودي،الاثنين، سفير دولة الكويت لدى العراق سالم غصاب الزمانان، وأكدا على تعزيز العلاقات بين البلدين .وبحسب بيان لمكتبه حمودي، فقد أكد حمودي سعي قوى الاطار التنسيقي  لتشكيل حكومة توافقية بجانب ايجاد معارضة فاعلة تراقب أدائها، وبرلمان قوي يحاسبها.وشدد حمودي بحسب البيان، على رفض بقاء أي قوات قتالية أجنبية على الاراضي العراقية، مشيرا الى أن العراق محور استقرار المنطقة، في نفس الوقت الذي اكد السفير الزمانان حرص بلاده على استقرار العراق، وتجاوز أزماته، والوصول الى كل مايحقق ازدهاره ورفاه شعبه. 

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