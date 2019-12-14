حمودي يعلن عن قرب تشريع قانون جديد للاتحادات الرياضية

حمودي يعلن عن قرب تشريع قانون جديد للاتحادات الرياضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي، السبت، قرب تشريع قانون جديد للاتحادات الرياضية. وقال حمودي، ان “اهمية نبذ الخلافات بين ابناء الوسط الرياضي والعمل بيد واحدة في المرحلة المقبلة من اجل تطوير رياضة الانجاز العالي والارتقاء بها الى الافضل والعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة “.واكد ان “الفترة القليلة المقبلة ستشهد تشريع قانون جديد للاتحادات الرياضية، لذلك ستكون هناك اجتماعات دورية مثمرة بغية ان يكون القانون فعالا ويلبي طموحات الرياضيين ويحمي الاتحادات ككيانات مستقلة اداريا وماليا”.

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