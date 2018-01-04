حنتوش:نطالب بتخصيص 296 مليار دينار لإجراء الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس المفوضية معن عبد حنتوش، اليوم الخميس، عن حاجة المفوضية لـ296 مليار دينار لإجراء الانتخابات، فيما اشار الى ان اجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والانبار تمت سرقتها وتخريبها من قبل داعش.وقال حنتوش، من داخل جلسة المناقشة مع رئاسة الرلمان واللجان ورؤساء الكتل، إن “الموعد الذي تم تحديده من قبل مجلس الوزراء في 12 ايار 2018، وبحسب الأتفاق، من خلال تحديد الموعد ستعمل المفوضية بأن تضع الجدول الزمني للعمليات اللوجستية وتهيئة الظروف الأمنية”.وتابع “نحن اليوم بانتظار مصادقة مجلس النواب على موعد إجراء الانتخابات، والمفوضية تعاقدت مع شركات رصينة لإدخال الأجهزة الإلكترونية لمحطات الإقتراع، ولدينا الآن تخصيصات مالية، وقد عملنا ما في وسعنا”.واوضح “لكننا ننتظر التخصيصات المالية لاستكمال الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية، وقدمنا مقترحات وتعديلات على قانون الإنتخابات مع اللجنة القانونية في البرلمان”، مبينا “نحتاج الى ٢٩٦ مليار دينار عراقي لاجراء عملية الانتخابات وفق الجدول الزمني المعلن، ويجب رفد المفوضية بتلك الأموال في هذا الشهر لإنهاء كافة الأستعدادات قبل عملية الانتخابات”.ولفت الى ان “اجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والانبار تعرضت الى السرقة والتخريب على أيدِ تنظيم داعش الارهابي، الامر الذي يستدعي استكمال التعاقد لغرض التعويض عن الاجهزة، التي من المؤمل وصولها خلال الاشهر المقلبة”.