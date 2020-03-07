“حواجز خفية” بين الرجال والنساء رغم التقدم

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المالية النيابية:7 مليارات دولار سنوياً إيرادات العتبات لم تدخل خزينة الدولة بل تذهب إلى جيب نجل السيستاني!!
نائب:العراق دفع 40 مليار دولار نقداً لأمريكا لشراء 20 طائرة إف 16 استلم 3 منها فقط
حزب بارزاني:تنفيذ الإتفاقية المبرمة مع عبد المهدي مقابل تمرير المرشح لرئاسة الوزراء
خبير اقتصادي:إعادة 350 ألف مفصول للخدمة كارثة بحق موازنة الدولة
المالية النيابية:العجز في الموازنة بسبب رواتب رفحاء ومؤسستي السياسيين والشهداء والفضائيين والإمتيازات الخاصة
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أحزاب فاسدة وحكومة علاوي ليست مستقلة
باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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- اذاعة INN