خاتمي:العبادي الصديق الوفي لإيران

خاتمي:العبادي الصديق الوفي لإيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الهيئة الرئاسية في مجلس خبراء القيادة الإيراني احمد خاتمي، الخميس، أن العراق بات حليفا لبلاده رغم انفاق الولايات المتحدة الأميركية 7 ترليونات دولار في العراق، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد رفضه التخلي عن اواصر الصداقة مع طهران.وقال خاتمي في تصريحات اوردتها “فارس” اليوم، إن “اميركا  انفقت 7 تريليون دولار في العراق الا انه بات حليفا لايران”، مبينا أن “رئيس الوزراء في هذا البلد (العراق) صرح انه لايتخلى عن اواصر الصداقة معها”.لافتا إلى أن “الاعداء اعدوا مخططا خاصة للبنان الا ان تيار المقاومة وانصار حزب الله حققوا الانتصار في الانتخابات الاخيرة وكذلك في العراق بالنسبة لتحالف الحشد”.

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