خارجية أمريكا:شكلنا لجنة تحقيق حول استهداف قواتنا في العراق

خارجية أمريكا:شكلنا لجنة تحقيق حول استهداف قواتنا في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- عدّت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء امس الأربعاء، الهجمات الأخيرة لما وصفتها بـ”الجماعات الموالية لإيران” في العراق، مثالاً على التهديد الذي تشكله على سيادته.وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي ، إن “التحقيقات في الهجمات الأخيرة على قوات بلاده في العراق، ما زالت قيد التحقيق”.وأضاف برايس، أن “الولايات المتحدة لا تمتلك قواعد عسكرية لها في العراق”.يأتي ذلك، بعد ساعات على تعرض مطار أربيل الدولي، في إقليم كردستان، وقاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، لهجمات مزدوجة بصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة المفخخة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *