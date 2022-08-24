خارجية دولة فيطي:وزارتنا غير معنية بملف قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا!!!

خارجية دولة فيطي:وزارتنا غير معنية بملف قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ارجعت وزارة الخارجية العراقية , الأربعاء , سبب عدم وجود أي مسار تفاوضي مع الجانب التركي بشأن ملف المياه  لعدم اختصاصها بالملف .وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح صحفي , ان ” ملف المياه مع الجانب التركي فني وليس من  اختصاص وزارتنا” . وأضاف ان ” وزارة الخارجية العراقية ليس لديها أي مسار تفاوضي مع تركيا بشان المياه او غيره منذ مدة بسبب تداعيات القصف التركي على محافظة دهوك ” . وكانت وزارة الموارد المائية قد أصدرت بيانا حول مفاوضاتها مع الجانب التركي اتهمت الجانب التركي عدم تنفيذ وعوده الأخيرة بزيادة إطلاقات نهر دجلة، مبينا ان وفدا فنيا من الوزارة سيزور تركيا للاطلاع على واقع سدودها. واكدت وزارة الموارد المائية على أن إيران ترفض التفاوض معنا في قطعها للمياه عن العراق والحكومة العراقية كأنها غير معنية بالأمر ولم تقوم بدورها في رفع شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ولا أمام محكمة العدل الدولية ولا أمام المنظمات الدولية ذات العلاقة خوفا من زعل إيران وميليشياتها العراقية.

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