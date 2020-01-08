خامئني:ضرب قاعدة عين الأسد العراقية التي يتواجد فيها الأمريكان كانت “ناجحة”

خامئني:ضرب قاعدة عين الأسد العراقية التي يتواجد فيها الأمريكان كانت “ناجحة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأربعاء (8 كانون الثاني 2020)، الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في الأنبار، بالناجح، فيما قال إن الظروف الحالية في المنطقة صعبة للغاية.وأكد خامنئي خلال كلمة لقائها أمام حشودا من المواطنين في مدينة قم الإيرانية أن “شهيدنا قاسم سليماني لم يكن شجاعا فقط بل أيضا مقداما يضع نفسه في الخط الأول ويتحدى المخاطر”.وأضاف أن “لقاء اليوم يأتي في ظروف مهمة جداً وصانعة للتاريخ ويجب أن يكون الماضي مصباحا للمستقبل”.وأشار خامنئي إلى أن “في العراق كان قاسم مستشاراً وقدم للشعب كل أنواع الدعم لمواجهة الارهاب والاحتلال”.وبين أن “سليماني كان متواضعاً في كل الوقت وهو يواجه بقوة الهيمنة الأميركية والغطرسة الصهيونية”.وتابع خامنئي “أنا كنت انظر بعين الاستحسان لكل ما كان يقدمه الشهيد العزيز من تقارير خطية وشفهية وهو قد أنجز الكثير”.وأمضى قائلاً “الشهيد سليماني أحبط بهمة وعزم المؤامرات في العراق وسوريا ولبنان وتشكيل حكومات العراق ولبنان”.وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في وقت سابق من اليوم، انتهاء رد طهران على اغتيال قائد فيلق القدس، بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.وأشار ظريف، في تصريح صحفي، الى “انتهاء رد طهران على اغتيال الجنرال سليماني”، مبينا: “قصفنا القاعدة التي انطلقت منها الطائرة التي استهدفت سليماني”.وعبر تغريدة، على منصة تويتر، أشار ظريف، الى أن “إيران اتخذت وخلصت إلى إجراءات متناسبة في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التي بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين”.وأكد: “نحن لا نسعى للتصعيد أو الحرب”، مستدركا “لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان”.

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