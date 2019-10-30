خامئني:على الحشد الشعبي فض التظاهرات في العراق بالقوة !

خامئني:على الحشد الشعبي فض التظاهرات في العراق بالقوة !
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوصى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء (30 تشرين الأول 2019)، من أسماهم بـ ’’الحريصين على أمن العراق ولبنان’’ بأن يعالجوا أعمال الشغب وانعدام الأمن، وذلك تعليقاً على اندلاع تظاهرات في البلدين.وجاءت كلمة خامنئي خلال مشاركته في مراسم تخريج دفعة من طلاب جامعات الضبّاط في الجيش الإيراني، التي أقيمت في جامعة خاتم الأنبياء للدفاع الجوّي.وأشار المرشد الأعلى إلى الأحداث في لبنان والعراق حيث “أوصى “الحريصين” على البلدين بأن يعالجوا أعمال الشغب المدارة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربيّة بأموال بعض الدول الرجعيّة”، مؤكداً على أنّ “مطالب النّاس المحقّة إنّما تتحقّق حصراً ضمن الأطر القانونيّة لبلادهم”.وتابع أن “أكبر ضربة يُمكن أن يوجّهها الأعداء إلى أيّ بلد هي أن يسلبوه الأمن، الأمر الذي بدأوه في بعض بلدان المنطقة”.وأكمل قائلاً، إن “للنّاس مطالب أيضاً وهي محقّة، لكن عليهم أن يعلموا أنّ مطالبهم إنّما تتحقّق حصراً ضمن الأطر والهيكليّات القانونيّة لبلدهم. متى ما انهارت الهيكليّة القانونيّة يستحيل القيام بأيّ عمل”.ومنذ مطلع تشرين الاول اندلعت تظاهرات عمت العاصمة بغداد، والعديد من المحافظات العراقية، وتجددت في الـ 25 من الشهر الجاري تخللتها مواجهات، وحرق لمقرات بعض الأحزاب، واسفرت عن مقتل أكثر من 350 متظاهر ورجل امن، واصابة الآلاف من صفوف الطرفين.وفي الـ 17 من الشهر نفسه، اندلعت تظاهرات في لبنان طالبت باستقالة الحكومة، واسفرت عن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، يوم امس الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019).

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