خامئني:لدينا مسؤوليات كبيرة في العراق وسوريا

خامئني:لدينا مسؤوليات كبيرة في العراق وسوريا
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال خامنئي،اليوم الخميس، إن تواجد إيران في سوريا والعراق لتقديم “الإستشارة”  فقط دون التدخل العسكري.وقال خامنئي في كلمة له بمناسبة وفاة الإمام الكاظم ، إن تواجد ايران في سوريا والعراق استشاريا وليس عسكريا، مردفا بالقول: تواجد ايران في المنطقة يتم بطلب من دولها . وأكد خامئني، أن القوى السياسية العراقية هي من طلبت تواجد “مستشارينا” هناك . وأضاف انه على الاميركيين ان يتركوا العراق وسورية بشكل سريع . مضيفا: نحن لدينا “مسؤوليات كبيرة” في هذين البلدين ومن بينها معرفة العدو وعدم التسليم له .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *