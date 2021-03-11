خبير اقتصادي:أحزاب العملية السياسية ضد الشعب

خبير اقتصادي:أحزاب العملية السياسية ضد الشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان اطراف العملية السياسية تنصلوا عن مسؤولياتهم اتجاه الشعب وخاصة مايتعلق باجراءات الحكومة وفرضها الحصار على الشعب.وقال الكناني في حديث صحفي، ان “الحكومة اتخذت اجراءات اضرت بالشعب وخاصة مايتعلق برفع اسعار المواد الغذائية في الاسواق من دون تفعيل او اتخاذ اي اجراءات مع الذين رفعوا الاسعار”.واضاف ان “اطراف العملية السياسية ذهبوا باتجاه البحث عن مصالحهم وزيادة ارصدتهم في البنوك المحلية والدولية خاصة بعد قرار رفع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية”.وبين ان “الوضع الاقتصادي العراق يشهد انتعاشا كبيرا في ظل ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 70 دولارا للبرميل، وهو مايستدعي اتخاذ اجراءات حكومية من شأنها تحقيق الحياة الكريمة للشعب، حيث يعيش حصارا اقتصاديا مع تنصل السلطة الرقابية عن اداء واجبها اتجاه المواطن”.

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