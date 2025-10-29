خبير اقتصادي:أكثر من (3) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الدعائي للانتخابات وغياب مصادر التمويل!

آخر تحديث:
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
ائتلاف المالكي:خيانة السوداني وراء تجرأ مسرور بوصفه”كركوك أرض كردستانية محتلة”
خبير اقتصادي:(17) مليون فقيراً في العراق والعدد قابل للزيادة نتيجة الحكم الفاشل الفاسد
مصدر إطاري:ضعف وفشل السوداني وراء المخطط التركي التدميري في العراق
إيران:العلاقة الروحية الجهادية بين حكومتي العراق وإيران من أهم مخاوف إدارة ترامب
مصدر سياسي:الانتخابات تم حسمها ووزعت المناصب والمقاعد البرلمانية
