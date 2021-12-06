خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار سيبقى كما هو في العام المقبل!

خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار سيبقى كما هو في العام المقبل!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الأثنين، ان سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي سيبقى عند الرقم المتداول حالياً خلال العام المقبل،وقال التميمي في حديث صحفي، ان “ الحكومة المقبلة سوف لن تخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي المتهالك لمواصلة الضغط على الشعب وافقاره لدرجة لاتوصف . واضاف ، إن الموازنة العامة للعام المقبل لن ترَ النور قبل تشكيل الحكومة الجديدة والتي ستستغرق ولادتها مايقارب الستة اشهر من بعد المصادقة على نتائج الانتخابات”.وأضاف ان “الحكومة الحالية التي اعدت موازنة 2022 لم تضع أي مخططات لتخفيض سعر الصرف بعد الفوائد التي حققتها من رفعه نهاية العام الماضي، وبالتالي فأن سعر الصرف سيبقى على حاله من دون أي تغيير في موازنة العام المقبل”.وبين ان “نسبة التضخم للعام الجاري ارتفعت بمقدار ٧.٤% فقط، بعد رفع سعر صرف الدولار، الا انها سترتفع بشكل كبير وسريع أيضا في حال قيام الحكومة برفع أسعار الوقود إضافة الى قيام أصحاب المولدات برفع تسعيرة الامبير مستغلين عدم وجود رقابة على عملهم”.

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