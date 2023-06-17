خبير اقتصادي:الإتفاق الأمريكي الإيراني سيلحق ضررا كبيراً بالعراق بانخفاض عائداته النفطية

خبير اقتصادي:الإتفاق الأمريكي الإيراني سيلحق ضررا كبيراً بالعراق بانخفاض عائداته النفطية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، الآثار الاقتصادية المحتملة على العراق بعد الاتفاق الايراني الاميركي. وقال المرسومي في تدوينة:إنه “هناك مؤشرات عديدة توحي بقرب إعلان اتفاق موقت بين إيران والولايات المتحدة، بعد ان أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حل المسائل المعلقة مع إيران والخاصة بنسب تخصيب اليورانيوم التي وصلت إلى 83%  وكذلك المسائل المرتبطة باكتشاف أنشطة نووية في بعض المواقع غير المعلنة من جانب إيران”.واشار الى أن “ذلك يعني أن المسائل الخلافية بين إيران والوكالة قد تم حلها “، مبينا أنه “من شأن اي اتفاق امريكي – ايراني ان يؤدي الى زيادة انتاج النفط الايراني وصادراته ما بين نصف مليون الى مليون  برميل يومياً  ما سيترتب عليه انخفاض في اسعار النفط العالمية والتي ستؤثر  سلبيا على عائدات النفط في دول اوبك ومنها العراق”.وتابع “لكن في الجانب الآخر اذا أدى هذا الاتفاق الى الغاء القيود على التحويلات المصرفية بالدولار الى ايران فسيؤدي ذلك الى تحسين كبير في سعر صرف الدينار مقابل الدولار وسيقترب كثيرا سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي نتيجة للتحول في تسديد مستحقات التجار الايرانيين من الدولار النقدي الى الحوالات المصرفية”.وبين أنه “سينجم عنه ايضاً زيادة اطلاقات الغاز الايراني الى العراق اذ سيؤدي الاتفاق الى امكانية تسديد ديون ايران على العراق بالدولار”. وفي وقت سابق أعلنت مصادر اعلامية عن اتفاق وشيك بين الجانبين الاميركي والايراني تتعلق بالملف النووي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *