خبير اقتصادي:الإقليم لا يملك النفط من الناحية الواقعية
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، أن تاريخ العراق مع خطوط تصدير النفط حافل بالمشاكل والتحديات، مشيراً إلى أن خط كركوك – بانياس عبر الأراضي السورية لا يُعد الخيار الأنسب في الظرف الراهن.وقال المرسومي، في تدوينة ، إن “الخط السوري هو أكثر خطوط التصدير التي واجهت مشاكل على مر العقود”، مبيناً أن “إعادة تشغيل خط كركوك – بانياس ليس حلاً واقعياً، والأجدى أن يبدأ الخط من البصرة بدلًا من كركوك”.وأضاف أن “صادرات العراق من النفط إلى الأسواق الأوروبية والأميركية لا تتجاوز 500 ألف برميل يومياً، ما يجعل إعادة تفعيل هذا الخط غير ذات أولوية استراتيجية حالياً”.وتطرق المرسومي إلى اتفاق استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، واصفاً إياه بأنه “اتفاق هش، نظري، وغير قابل للتطبيق”، مشبهاً إياه بـ”حبوب فاليوم” و”البنج العام”، موضحاً أن “الإقليم لا يملك النفط من الناحية الواقعية، فمعظم الحقول تحت سيطرة الشركات الأجنبية، ولن يستطيع تسليم الحكومة برميلاً واحداً لأنه ببساطة لا يملكه”.واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن “أي اتفاق نفطي لا يستند إلى سيطرة وطنية حقيقية على الحقول والإنتاج سيبقى عرضة للانهيار والتجاذبات السياسية”.

