خبير اقتصادي:الخلاف بين بغداد وأربيل على (19) ألف برميل نفط

خبير اقتصادي:الخلاف بين بغداد وأربيل على (19) ألف برميل نفط
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاحد، أن الخلاف النفطي الحالي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لا يستحق أن يتحوّل إلى أزمة معقدة، مشيراً إلى أن جوهر الخلاف يتمحور حول 19 ألف برميل نفط يومياً فقط.وقال المرسومي في منشور له على مواقع التواصل، إن “وزير النفط يشير إلى أن الخلاف مقتصر على 19 ألف برميل يومياً، بينما تقول حكومة الإقليم إنها بحاجة إلى 65 ألف برميل، في حين تعرض بغداد تزويدها بـ46 ألفاً”.وأضاف المرسومي ساخراً: “هاي مو مشكلة صعبة.. يمكن حلّها بكل بساطة، خذوا عشرة من بغداد وعشرة من الإقليم، و(أبوك الله يرحمه)”، داعياً إلى تسوية سريعة لإنهاء معاناة موظفي الإقليم الذين ينتظرون رواتبهم، ويواصلون الدعاء لمن يساهم في حلّ الأزمة.

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